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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министры стран G7 приняли новую хартию об охране биологического разнообразия

CA-NEWS (CA) -  Министры по вопросам окружающей среды стран Большой семерки договорились активизировать усилия, направленные на охрану биологического разнообразия, сообщает NHK.

Встреча министров во французском городе Мец завершилась в понедельник принятием новой хартии. На встрече присутствовал министр по делам окружающей среды Японии Ёсиаки Харада.

Хартия подчеркивает необходимость ускорения и расширения усилий, направленных против потерь в биологическом разнообразии. В ней также отмечается важность бережного отношения к биологическому разнообразию, его сохранения, восстановления и разумного использования.

Документ также гласит, что страны-участницы мобилизуют дополнительные ресурсы как государственного так и частного сектора, чтобы сохранять биологическое разнообразие и рационально использовать его.

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