История акушерки из Каракалпакстана, спасшей жизнь матери троих детей

CA-NEWS (UZ) - Фонд ООН в области народонаселения в Узбекистане (UN Population Fund Uzbekistan) поделился на своей странице в соцсетях историей Венеры, акушерки из роддома Канликульского районa Республики Каракалпакстан.

Эта женщина, благодаря навыкам, полученным на тренингах ЮНФПА по предотвращению послеродовых кровотечений, спасла жизнь роженницы, мамы теперь уже троих детей.