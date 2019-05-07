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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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История акушерки из Каракалпакстана, спасшей жизнь матери троих детей

CA-NEWS (UZ) -  Фонд ООН в области народонаселения в Узбекистане (UN Population Fund Uzbekistan) поделился на своей странице в соцсетях историей Венеры, акушерки из роддома Канликульского районa Республики Каракалпакстан.

Эта женщина, благодаря навыкам, полученным на тренингах ЮНФПА по предотвращению послеродовых кровотечений, спасла жизнь роженницы, мамы теперь уже троих детей.

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