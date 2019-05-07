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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане учитель избил ученика, пришедшего на занятия в джинсах

CA-NEWS (TJ) -  Учитель физики одной из общеобразовательных школ на юге Таджикистана привлечен к уголовной ответственности за избиение ученика. По данным генеральной прокуратуры РТ учитель физики школы №3 района Кушониен Самариддин Тешаев применил силу в отношении ученика 10 класса Сунатулло Саидова за то, что тот пришел на занятия джинсовой одежде, сообщает Авеста.

Отмечается, что учитель сделал замечание, а затем избил ученика и порвал ему одежду.

В отношении Самариддина Тешаева прокуратурой района Кушониен было возбуждено уголовное дело по статье 174 «Невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего» и решением суда Тешаев оштрафован на сумму 5,5 тыс. сомони (около $600).

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