В Узбекистане перестали регистрировать уголовные дела по статье «мошенничество»

Мирзиёев в милиции

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники системы Министерства внутренних дел и рядовые узбекистанцы сообщили, что правоохранительные органы перестали регистрировать заявления граждан по фактам мошенничества. Они утверждают, что это делается в целях улучшения статистики преступлений в стране.

По словам инспекторов профилактики, которые не захотели огласки ФИО, в последнее время правоохранительные органы прекратили принимать заявления граждан по фактам мошенничества и возбуждать по ним уголовные дела. Собеседники говорят, что вся эта кампания была затеяна лишь для того, чтобы отчитаться перед президентом об улучшении статистики преступности в стране.

– Сейчас у нас на руках имеются заявления по фактам мошенничества на 100 миллионов сумов ($12 тыс) и преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений. Но наш начальник не разрешает нам принимать эти заявления. Если вдруг мы захотим передать эти материалы следствию, то нам сразу заявят: «Ты что, враг системе?» Тогда зачем нужен следственный отдел, если мы не будем передавать им материалы по уголовным делам? Наше вышестоящее руководство пытается обмануть президента, сообщив ему о сокращении числа преступлений. На самом деле, они занимаются обманом, не принимая заявления и отказывая в возбуждении уголовных дел, – говорит инспектор одного из отделений органов внутренних дел города Ташкента.

Уголовная ответственность за мошеннические действия предусмотрена в ​статье 168 («Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием») Уголовного кодекса Узбекистана. Данное преступление наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы либо лишением свободы от восьми до десяти лет.

Представитель МВД Узбекистана подтвердил информацию инспекторов. Он говорит, что отказ в приеме заявлений по фактам мошенничества связан с приказом президента, который поручил руководству МВД и прокуратуры снизить уровень преступности в стране, пригрозив в противном случае уволить с работы.

– Отказ в возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества наблюдается не только в Ташкенте, но и по всей республике. Этот приказ, который исходит от людей, не имеющих понятия о преступности и статистике преступлений, очень опасен. Что делать людям, у которых мошенники отобрали дом, машину или крупную сумму денег? Куда им обращаться в поисках справедливости? Если правоохранительные органы будут отказывать им в приеме заявлений, то начнется самосуд со стороны потерпевших. Они могут зарезать мошенников, поджечь их дома, машины и даже убить. Если не помогут правоохранительные органы, то люди будут обращаться к представителям уличной мафии, предлагать им проценты за решение проблем. В скором времени такой непрофессиональный подход со стороны правоохранительных органов, напротив, может привести к росту преступности, – говорит чиновник.

Жители Ташкента и Наманганской области также пожаловались на то, что в органах внутренних дел им отказали в возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества.