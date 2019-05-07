Рамазан в Душанбе: для развития туризма точки общепита обязали работать и в дневное время

Ресторан, Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Душанбинские кафе и рестораны будут подавать еду в дневное время в течение всего месяца Рамазан. Хозяев точек общепита, которые закрывают свои заведения днем и открывают их лишь вечером, ждут административные меры, говорится в опубликованном накануне постановлении столичной мэрии.

Ожидается, что Душанбе посещает множество туристов из разных стран. Некоторые из них ищут рестораны национальной кухни, чтобы максимально полно понять местные традиции и культуру, другие собираются посетить заведения, которые могут им предложить любимые блюда. В связи с этим, все кафе и рестораны таджикской столицы должны открыть свои двери с 11 часов дня, говорится в постановлении администрации города. В отношении владельцев кафе и ресторанов, не следующих этой рекомендации, будут применены административные меры. Однако о каких именно мерах идет речь, не сообщается.

Месяц Рамазан наступил 6 мая. Пост во время Рамазана – один из пяти столпов (основных предписаний) ислама. Он начинается с рассветом, а заканчивается с заходом солнца и подразумевает ряд предельно жестких ограничений, включая полный отказ от еды и питья в этот период времени. Во время поста Рамазан предусмотрены два приема пищи – предрассветный (сухур) и вечерний (ифтар). Первый, как правило, завершают до рассвета, второй начинают сразу после вечерней молитвы.

В первый день поста в месяц Рамазан, по наблюдениям корреспондентов Радио Озоди, многие точки общепита в таджикской столицы были открыты, правда, посетителей было меньше, чем в обычные дни. Аниса Каримова, администратор одного из турецких ресторанов Душанбе заявила, что в месяц Рамазан график работы заведения не изменился. «Да, посетителей мало… Обычно в месяц Рамазан так и бывает. Но мы не закрываем ресторан из-за сокращения числа клиентов», - говорит Аниса.

Некоторые точки общепита с наступлением поста в месяц Рамазан пересмотрели свои меню и объем приготовляемой пищи. В Душанбе закрыты, в основном, пункты быстрого питания. Малолюдно в торговых центрах и парках столицы.