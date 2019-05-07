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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане сельские жители пересели с мотоциклов на гужевый транспорт

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане жители сел вновь стали использовать ослов и гужевый транспорт для сельхозработ из-за того, что прекратились поставки мотоциклов и мототехники китайского производства, сообщает 6 мая Хроника Туркменистана.

Соответственно спросу выросли и цены. На данный момент молодой осел стоит 300 манатов ($86 по госкурсу или $16 по курсу «черного рынка»), хотя год назад такого можно было купить за 100-120.

Сейчас подобный транспорт востребован особенно, так как на нем возят корм, необходимый для личинок тутового шелкопряда.

Во многих хозяйствах на начало мая гусеницы все еще не окуклились из-за нехватки корма. Такое происходит во многих селах Марыйского велаята, отмечает ХТ.

Шелководы вынуждены проезжать довольно большие расстояния, чтобы набрать листьев тутового дерева – единственного корма для гусениц шелкопряда. Листья везут непосредственно на ослах или на запряженных к ним арбах.

Существовавшие ранее в большинстве колхозов тутовые рощи были вырублены. Отдельные деревья, растущие вдоль каналов, расположены далеко от мест проживания и для того, чтобы собрать листья, надо найти или нанять транспорт.

В этом году цену на коконы значительно подняли, если в прошлом году за каждый килограмм сданных коконов высшего сорта людям платили по 7 манатов (2$), то в этом обещают заплатить по 25 (около $7). А если удастся вырастить 50 кг коконов, то можно купить мешок муки по госцене.

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