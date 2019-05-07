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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Казахстана доложило президенту о доставке адресной социальной помощи
Президент Казахстана Токаев
Президент Казахстана Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем Twitter, что правительство доложило о выполнении поручения о полной доставке адресной социальной помощи нуждающимся в ней людям.

- Правительство доложило о выполнении моего поручения о полной доставке Адресной Социальной Помощи нуждающимся в ней людям. Справедливая социальная политика получит активное продолжение, - написал глава государства.

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