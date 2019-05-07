Правительство Казахстана доложило президенту о доставке адресной социальной помощи

Президент Казахстана Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем Twitter, что правительство доложило о выполнении поручения о полной доставке адресной социальной помощи нуждающимся в ней людям.



- Правительство доложило о выполнении моего поручения о полной доставке Адресной Социальной Помощи нуждающимся в ней людям. Справедливая социальная политика получит активное продолжение, - написал глава государства.