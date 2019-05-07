70% работников довольны своим начальством – новый доклад МОТ

CA-NEWS (CA) - Интенсивная нагрузка, стресс, физические угрозы здоровью, агрессивное отношение со стороны начальства и сексуальные посягательства – это лишь некоторые негативные стороны трудовой деятельности, о которых сообщают авторы нового доклада Международной организации труда (МОТ) и Евросоюза, передает Служба Новостей ООН.



Эксперты провели анализ ситуации среди 1,2 млрд работников в 41 стране – в странах Евросоюза, Латинской Америки, в США, Китае, Южной Корее и Турции. Они отметили, однако, что в разных государствах и регионах ситуация может кардинально отличаться.

Например, в Южной Корее 70 процентов сотрудников могут отлучиться с работы на час и больше, а в Евросоюзе, США и Турции это могут сделать лишь 20-40 процентов. Половина работников в США, Турции, Сальвадоре и Уругвае вынуждены сдавать работу в сжатые сроки, в Европе с повышенной интенсивностью работает лишь треть трудящихся.

«Хорошие условия труда – это залог благополучия работников и успеха предприятий, – сказала представительница МОТ Мануэла Томей. – Мы должны понимать, какие факторы влияют на здоровье и продуктивность работающих женщин и мужчин».

В ходе исследования выяснилось, что во всех странах женщины получают значительно меньше, чем мужчины. Так, в Южной Корее женщины зарабатывают на 33 процента меньше, чем мужчины, в Китае – на 25 процентов меньше, в Турции – на 23 процента меньше.

В докладе также сообщается, что 12 процентов работников сталкивались с оскорблениями, унижениями, травлей и сексуальными домогательствами. 30 процентов трудящихся жалуются на то, что на работе у них нет никаких возможностей для профессионального роста и карьерных перспектив.

«Условия работы можно изменить к лучшему, – сказал представитель Евросоюза Хуан Менендес-Вальдеc. – И это ответственность как работников, так работодателей».

70 процентов работников, выяснили авторы доклада, положительно оценивают управленческие таланты своих менеджеров, а также говорят, что получают необходимую поддержку со стороны коллег.