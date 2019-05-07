В Таджикистане созданы две новые контролирующие структуры

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане за счет объединения семи проверяющих органов двух министерств созданы две новые структуры - Комитет по продовольственной безопасности и Служба государственного надзора здравоохранения и социальной зашиты, сообщает 7 мая АП.

Соответствующие поправки в закон «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» внесены нижней палатой парламента на прошлой неделе.

Так, Комитет по продовольственной безопасности при правительстве создан на базе государственных служб ветеринарного надзора, фитосанитарного надзора и карантина растений, племенного надзора и государственной инспекции семена растений. Все эти службы ранее действовали при минсельхозе.

Служба государственного надзора здравоохранения и социальной зашиты минздрава и социальной защиты создана на базе служб государственного надзора за фармацевтической деятельностью, медицинской деятельностью и социальной защитой населения, государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Глава госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода отметил, что в рамках реформирования сферы проверок хозяйствующих субъектов ранее на базе двух подразделений минтранса было создано Агентство по гражданской авиации при правительстве РТ.

Он подчеркнул, что принятые меры способствовали сбережению бюджетных средств за счет сокращения количества штата проверяющих органов с 386 до 279 единиц.

Он также добавил, что с принятием новых поправок в закон общая численность государственных проверяющих органов сократится до 25 единиц.