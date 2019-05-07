Узбекистан и Россия подпишут контракт на строительство АЭС до конца года

Путин и Мирзиёев, АЭС

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Россия могут подписать контракт на строительство АЭС до конца текущего года. Об этом 6 мая сообщили местные СМИ, ссылаясь на генерального директора агентства «Узатом» Журабека Мирзамахмудова.

«У нас есть утвержденный план в этом направлении. Согласно плану, контракт будет подписан до конца года», - сказал Мирзамахмудов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посетивший с рабочим визитом Узбекистан на прошлой неделе, заявил, что в ходе переговоров стороны договорились о площадке для строительства АЭС. Однако до сих пор название местности держится в секрете.

По словам Джурабека Мирзамахмудова, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2028 году, а второй - в 2030 году.

«По нашим прогнозам, потребности Узбекистана в электроэнергии удвоятся и достигнут 170 млрд. КВтч. AЭS обеспечит 15-16% этих потребностей», - отметил глава "Узатома".

Напомним, что 19 октября 2018 года президенты Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт строительству атомной электростанции в Джизаке нажатием символической кнопки.