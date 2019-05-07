Граждане Монголии провели в Великобритании благотворительный забег

CA-NEWS (MNG) - В Великобритании, клуб “Команда любителей бега Монголии” совместно с организацией “Альянс устойчивое волокно” (Sustainable Fibre Alliance, SFA) организовали благотворительный марафон в поддержку программы “Молодой скотовод”, которая прошла в десяти городах пяти европейских стран, сообщает Монцамэ.

Всего в забеге приняли участие 63 гражданина Монголии и Великобритании, которые сумели собрать пожертвования в размере 1700 фунтов стерлингов ($2225).

Программа “Молодой скотовод” направлена на создание сети для вывода монгольской шерстяной и кашемировой продукции на международный рынок.