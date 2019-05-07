В Красноярске появилась черешня из Узбекистана по $7,6

черешня из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В российском городе Красноярске появилась первая черешня из Узбекистана — и в овощных ларьках, и в супермаркетах, сообщили местные СМИ.



В магазины «Красный Яр» привезли черешню из Узбекистана, цена пока ощутимая — 499 рублей за килограмм ($7,6). Говорят, «есть вкус, цвет, запах, но не годится для консервирования»,- пишет издание prmira.ru.

Большие поставки из Узбекистана начнутся 25 мая, тогда цена может снизиться до 250 рублей ($3,8).

Отметим, что в самом Узбекистана черешня в эти дни у супермаркетах стоит почти в два раза дешевле, по 26 тысяч сумов за 1 килограмм (3).