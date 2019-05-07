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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабад прибыла российская делегация для участия в заседании межправкомиссии

CA-NEWS (TM) -  7 мая в Ашхабаде пройдет очередное заседание туркмено-российской межправительственной комиссии. Для участия в нём в туркменскую столицу прибыла представительная делегация России во главе с заместителем председателя правительства России - руководителем аппарата правительства РФ Константином Чуйченко, сообщает SNG.Today.

С турркменской стороны делегацию возглавит вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся реализации двусторонних договоренностей, нынешнего состояния и перспектив развития сотрудничества на его приоритетных направлениях, расширения продуктивных контактов между деловыми и предпринимательскими структурами двух стран.

В рамках визита Чуйченко встретится с первыми лицами страны.

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