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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны

CA-NEWS (CA) -  Полиция в Шри-Ланке установила всех организаторов и исполнителей терактов, совершенных в пасхальное воскресенье и унесших жизни 257 человек, передает DW.

"Все, кто организовал и совершил теракты-самоубийства, погибли либо находятся под стражей", - сообщил во вторник, 7 мая, глава полиции Хандана Викрамаратне.

По его данным, среди убитых числятся также два "специалиста по созданию бомб" группировки, совершившей нападения. "Мы изъяли взрывные устройства, хранившиеся для совершения новых атак", - указал далее Викрамаратне. При этом он не сообщил, сколько подозреваемых находится под арестом.

Одновременно глава полиции сообщил, что после отмены комендантского часа общественная жизнь в стране нормализуется. По его словам, 6 мая были вновь открыты школы, однако в некоторых из них на занятия пришли менее 10 процентов учащихся - родители опасаются новых терактов.

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели 21 апреля почти одновременно. Правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали 257 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - 42 иностранца.

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