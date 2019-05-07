В Алматы мошенницы ограбили 91-летнего ветерана

CA-NEWS (KZ) - Две мошенницы-цыганки ограбили 91-летнего ветерана в Алматы, сообщает КТК.

Их личности установлены. Ими оказались цыганки. Обе ранее уже были судимы.

Женщины представились сотрудницами акимата и попросили впустить их в дом. Они объяснили, что к 9 мая уточняют списки ветеранов. Пока одна отвлекала старика разговорами, другая вынесла из квартиры почти 2 миллиона тенге.

91-летний Василий Кокарев уже несколько дней не может прийти в себя. Из его квартиры мошенницы вынесли почти 2 миллиона тенге. Часть денег дети откладывали на отдых, другую – на угощение для праздничного стола. Говорит: «Обидно! Обманули, как мальчишку». Вытирая слезы, вспоминает, женщины хоть и показались подозрительными, но в квартиру пустил их сам.

Пенсионер вспоминает, мошенницы представились сотрудницами акимата. Попросили документы, чтобы уточнить фамилию в списке ветеранов. Мол, скоро праздник и в гости с подарками придут школьники. Пока одна отвлекала разговорами, другая отлучилась якобы в туалет. Но время шло, а гостья не возвращалась. Пенсионер заподозрил неладное.

Василий Кокарев:

- Я смотрю: «Чего это ваша долго сидит там, в туалете?» Я встал, и она быстро встала. И та, вторая, уже в коридоре стоит. И они ушли. Мы даже не знали, что они обворовали. Потому что я посмотрел, у меня деньги так лежат. Все сбережения, какие были, забрали. Я свои считаю, посмотрел, она 8 взяла, а 10 оставила. Поэтому я и не кинулся, видел, что деньги лежат.

О том, что их обокрали, семья узнала только на следующий день. Обе мошенницы попали на камеры наблюдения, установленные в подъезде. Преступницы даже не пытаются скрыть лица. Через 20 минут незваные гости спешно удаляются. На кадрах видно, одна из мошенниц прячет что-то под одеждой. Уже после родные ветерана узнают, что вместе с деньгами женщина прихватила и документы.

Ольга Соловьева, дочь В. Кокарева:

- Мне позвонили по телефону о том, что нашли мои документы. Я приехала, посмотрела. И первая мысль у меня была, что дома что-то пропало. Вернулась, и обнаружили, что и денег нет. Эти две женщины приходили именно в нашу квартиру. И для меня загадка – как они вообще узнали, что он здесь живет? У меня единственное желание – предупредить всех пожилых людей, чтобы не открывали дверь никому.