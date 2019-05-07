В Таджикистане резко упала скорость интернета

CA-NEWS (TJ) - Жители Таджикистана жалуются на резкое ухудшение скорости мобильного интернета в стране. По словам пользователей таджикского сегмента социальных сетей, скорость мобильного интернета снизилась после отмены распоряжения антимонопольной службы по повышению стоимости интернета, информирует 7 мая АП.

По словам пользователей Facebook, скорость сильно упала после отмены распоряжения, ничего не загружается. Также ухудшилось качество мобильной связи в целом.

На снижение скорости мобильного интернета жалуются и водители служб такси. По их словам из-за этого они не могут вовремя обслуживать клиентов.

«Бывает, что приложение не загружается, и ты не можешь найти клиента. Бывает, что из-за медленной скорости интернета счётчик работает некорректно или перестает работать», - говорит водитель в одной из служб такси.

Мобильные операторы говорят, что никаких изменений по скорости интернета нет, а качество связи ухудшилось из-за перестройки тарифов. По их словам, скорость интернета снижается при использовании аноминайзеров или, как говорят, VPN.

После отмены распоряжения антимонопольной службы были заблокированы социальные сети и новостные сайты. Также заблокированы некоторые сервисы Google. То есть, без VPN нет смысла включать интернет. Все принудительно стали пользоваться анонимайзерами и поэтому скорость мобильного интернета упала, - отметил источник в одном из сотовых компаний.

В службе связи не стали комментировать ухудшения скорости мобильного интернета, также не удалось связаться с единым коммуникационным центром, сообщает АП.

Несмотря на отмену распоряжения антимонопольной службы, в соответствии с которым интернет мог подорожать в два раза, таджикистанцам интернет всё ещё обходится очень дорого. Таджикистан занимает 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее - среди стран СНГ по стоимости интернета. Об этом говорится в исследовании Worldwide mobile data pricing, в котором оценивается стоимость услуг передачи данных.

На основе данных за ноябрь 2018 года, была высчитана средняя цена за один гигабайт интернета в Таджикистане по $4,84.

Из стран постсоветского пространства второе место занимает Кыргызстан - $0,27, Казахстан на третьем месте $0,49, Украина на четвёртом $0,51, а Россия находится на 14 месте со средней ценой в $0,91 за 1 ГБ.

Туркменистан является единственной страной СНГ, попавшей в число самых дорогих в мире, где 1 ГБ данных стоит в среднем $19,81.