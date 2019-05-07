На западе Афганистана уничтожили не менее 150 талибов и 68 нарколабораторий

CA-NEWS (CA) - Около 150 талибов были ликвидированы, 68 лабораторий по производству наркотиков уничтожены в результате совместных авиаударов, произведённых коалицией во главе с США и афганскими вооруженными силами по позициям боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщает Khaama Press.

Вооруженные силы коалиции и национальные силы обороны и безопасности Афганистана провели совместные точечные авиаудары в районе Баква, в провинции Фарах.

"68 лабораторий по производству наркотиков, ежедневно приносивших террористам "Талибана" доход на сумму 1 миллион долларов, уничтожены. 150 талибов убиты и 40 ранены", - приводит агентство слова представителей министерства обороны.

Сообщается, что были разрушены лаборатории, производящие метамфетамин, который в шесть раз дороже героина.

О дате произведения авиаударов не сообщается.