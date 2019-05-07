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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на полигоне "Чирчик" продемонстрировали новые образцы техники
полигон фориш
полигон фориш

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане на полигоне "Чирчик" в рамках проведения соревнований по танковому биатлону среди подразделений национальной армии прошел военный парад. На данном мероприятии впервые продемонстрированы КамАЗ-53949 "Тайфун-К" российского производства. Судя по бортовым номерам, эта техника уже находится в строевых частях, сообщает "Русское оружие".

До недавнего времени основными бронированными автомобилями в вооруженных силах бывшей советской республики были американские Oshkosh M-ATV. Всего их поставлено более трехсот штук.

Кроме того, как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, Узбекистан и Турция подписали соглашение о сборке на одном из местных предприятий бронеавтомобилей Ejder Yalçın. Они также были показаны во время торжественного прохода техники.

"Большое внимание, уделяемое командованием вооруженных сил закупкам легкой колесной бронетехники, выглядит вполне разумно. Она хорошо приспособлена для боевых действий в данном регионе", - отмечает военный эксперт.

По данным местных СМИ, в параде приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, около 100 единиц военной техники времен Второй мировой войны, а также находящейся на вооружении узбекской армии сегодня. В ходе соревнований танковые экипажи преодолели массу препятствий: брод, курган, косогор, эскарп, противотанковый ров, заминированное поле.
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