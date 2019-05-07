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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане произвели техническую модернизацию сухогруза «Балкан»

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане произвели капитальный ремонт сухогруза «Балкан» на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» морского порта Туркменбаши. В ремонт инвестировал член Союза промышленников и предпринимателей – ИП «Бейик юпек ёлы», говорится на сайте СППТ.

Ремонт сухогруза включил оснащение радионавигационным оборудованием последнего поколения, поставку запасных частей для машинного отделения и др.

Теплоход «Балкан» относится к грузовым судам класса «Рейн» с неограниченным районом плавания, который в груженом состоянии развивает скорость в 11,7 узлов. Основное назначение судна - перевозка стройматериалов, насыпных, пакетированных и генеральных грузов, включая контейнеры, технику, тяжелое заводское и другое оборудование.

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