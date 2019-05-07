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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Атырау посмертно наградили трёх полицейских

CA-NEWS (KZ) -  Приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева погибшего при исполнении служебного долга сержанта патрульной полиции Шалкара Акымгалиева посмертно наградили орденом "Айбын" III степени, передает informburo.kz.

Награду матери полицейского вручил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время открытия мемориальной доски трём погибшим полицейским:

- майору милиции Аскару Бисекенову;
- сотруднику управления дорожной полиции Нурбергену Утемисову;
- сержанту патрульной полиции Шалкару Акымгалиеву.

"При выполнении служебного долга вам нередко приходится рисковать собственной жизнью. За мужество и героизм погибшие полицейские Аскар Бисекенов, Шалхар Акымгалиев, Нурберген Утемисов награждены государственными наградами. Мы благодарим родителей за то, что воспитали достойных граждан нашей страны. Имена тех, кто погиб, исполняя служебный долг, навсегда останутся в памяти соотечественников, – сказал Нурлан Ногаев.

21 марта 2019 сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев, пытаясь спасти тонувшую женщину, бросился в ледяную воду. Однако, не справившись с сильным течением, полицейский утонул. Девушку, спрыгнувшую с моста, вытащил из воды его напарник – Рустембек Сундутов.

Майор милиции Аскар Бисекенов погиб 18 апреля 1993 года. Группа ранее судимых лиц вывезла полицейского на машине на автотрассу Атырау – Еркинкала, его избили и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Рядовой Нурберген Утемисов погиб 30 ноября 2009 года. Пьяный водитель насмерть сбил сотрудника управления дорожной полиции. Рано утром в микрорайоне Авангард полицейский попытался остановить подозрительный Mercedes, и это стоило ему жизни. Его посмертно наградили орденом "Айбын" III степени.

Мемориальная доска героически погибшим полицейским:

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