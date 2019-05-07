Ракетные испытания Северной Кореи ведут к росту напряженности в регионе

CA-NEWS (CA) - 6 мая в ООН осудили очередные ракетные испытания, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) в минувшую субботу. Пресс-секретарь ООН предупредил, что такие действия Пхеньяна не способствуют денуклеаризации Корейского полуострова и укреплению безопасности в регионе, передает служба новостей ООН.



«Мы вполне осведомлены о недавних пусках [ракет], которые произвела КНДР. Такие действия ведут только к росту напряженности в регионе», - заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь пристально следит за развитием событий в регионе, сказал Дюжаррик. Он призвал все стороны продолжить диалог с тем, чтобы добиться прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова.

В СМИ появились сообщения о том, что в субботу Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря. Запуски якобы были произведены с территории города Вонсан на юго-востоке страны в северо-восточном направлении.

Напомним, что в сентябре 2018 года на саммите в Пхеньяне президент КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чже Ин подписали Совместную декларацию, содержащую меры по достижению мира и безопасности на Корейском полуострове.

Однако, в недавнем выступлении перед членами Совета Безопасности заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, судя по всему, Северная Корея обладает ядерным оружием и продолжает совершенствовать его, а также по-прежнему работает над программой баллистических ракет. Инспекторы Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут получить доступ на ядерные объекты Северной Кореи и выяснить, что там происходит.

Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР обещало приостановить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а в мае сообщило о закрытии ядерного полигона в Пхунгери и демонтаже полигонов в Ихари и Сохэ. Специалисты МАГАТЭ могут наблюдать за этими процессами исключительно при помощи спутников. Полученные таким образом данные свидетельствуют о том, что КНДР продолжает эксплуатировать объект по обогащению урана в Йонбене, производит плутоний и проводит опыты в радиохимической лаборатории.

Свои ядерные и ракетные испытания Северная Корея начала в 2006 году. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял несколько резолюций, в которых осудил запуски, а также ввел и впоследствии ужесточил санкции против КНДР.