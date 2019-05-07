Президент Туркменистана принял вице-премьера и замминистра иностранных дел РФ

CA-NEWS (TM) - 7 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства России – руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко и статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, прибывших в Ашхабад для участия в очередном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает госинформагентство ТДХ.

Во встрече были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Предметом внимания стала повестка дня заседания межправкомиссии, включающая вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом секторе, промышленности, строительстве, взаимодействии по линии деловых структур, транспорте.