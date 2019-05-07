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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте сотрудники банка задержаны по подозрению в многомиллионных хищения
Банк Давр в Ташкенте
Банк Давр в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте двое сотрудников Учтепинского филиала «Давр банка» задержаны по подозрению в многомиллионных хищениях, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, в органы внутренних дел поступило заявление от жителя Сырдарьинской области У. Ж. о том, что 9 апреля он обратился в Учтепинский филиал «Давр» банка для получения ипотечного кредита. Гражданин У.Ж. внес в качестве первоначального взноса 75 млн сумов (около $9 тыс), однако на счет адресата – застройщика деньги не были перечислены.

В дальнейшем в органы внутренних дел поступили заявления аналогичного характера еще от двадцати человек. Все они обращались по вопросам получения кредита или открытия личного счета в этом банке.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По подозрению в совершении преступления задержаны работники филиала банка «Давр» - 28-летний Ю. Ж. и 23-летний М. Б.

Им уже предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

В настоящее время уголовное дело расследуется Следственным управлением при ГУВД Ташкента.

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