Аэропорт Шереметьево опубликовал полную хронологию авиакатастрофы с SSJ-100

CA-NEWS (CA) - Международный аэропорт Шереметьево на своём сайте опубликовал поминутную хронологию авиапроисшествия суперджета российской компании "Аэрофлот", произошедшее 5 мая.

На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Самолёту удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жёсткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

По информации воздушной гавани, пожарные расчёты и спасатели аэропорта прибыли на место ЧП через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований.

Хронология авиапроисшествия (время московское):

18.02 – рейс SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по маршруту "Москва. Шереметьево – Мурманск".

18.12 – командир воздушного судна доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.

18.13 – командир воздушного судна повторно доложил диспетчеру о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления воздушным судном.

18.14 – руководитель полётов ОрВД (организация воздушного движения) сообщил сменному начальнику аэропорта Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу командира воздушного судна, причина – отказ радиосвязи и потеря автоматического управления воздушным судном, заход и посадка воздушного судна происходят в штатном режиме.

18.30 – посадка на посадочную полосу. После посадки произошло возгорание.

18.31 – руководителем полётов ОрВД объявлена "Тревога".

18.31 – выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.

18.32 – прибытие первого пожарного расчёта аварийно-спасательной команды (АСК) аэропорта Шереметьево, начало тушения воздушного судна.

18.32 – прибытие второго пожарного расчёта АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.

18.33 – прибытие дополнительных 4-х расчётов АСК.

18.35 – спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.

18.48 – пожар полностью потушен.

Во время тушения пожара задействованы 26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево. Среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

С места происшествия изъяты чёрные ящики загоревшегося SSJ-100. Межгосударственный авиационный комитет начал расшифровку параметрического самописца, сообщает RT.