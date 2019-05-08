Первый муж Гульнары Каримовой грозится подать в суд на продавца и покупателя акций Coca-Cola Bottlers Uzbekistan

Первый муж Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Компания ROZ Group и семья Максуди «резко осудили» действия правительства Узбекистана, предложившего иностранным инвесторам выкупить государственную долю в узбекско-американском СП The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LTD. Об этом говорится в их совместном заявлении.

В своем заявлении братья Фарид и Мансур Максуди утверждают, что 55 процентов акций в этой совместной компании до сих пор принадлежат им и резко осуждают действия правительства Узбекистана, пытающегося продать эти акции иностранным инвесторам.

«Подобные безответственные действия правительства Узбекистана подвергают юридической опасности любого возможного инвестора, так как мы намерены вынести этот вопрос на рассмотрение американского и международного судов. Мы будем привлекать к ответственности правительство Узбекистана и тех, кто решится купить наши акции в СП, на основании таких законов, как «Акт Магнитского и закон США о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act)», – говорится в заявлении братьев Максуди.

Напомним, что узбекско-американское совместное предприятие The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LTD было основано в 1993 году американским бизнесменом узбекского происхождения Мансуром Максуди и его семьей. За два года до основания данного СП, в 1991 году Мансур Максуди женился на Гульнаре Каримовой, старшей дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова.

В обнародованном 7 мая заявлении семьи Максуди говорится, что данная компания непосредственно обеспечила работой 2 тысячи, посредственно – 20 тысяч человек. Братья Максуди утверждают, что потратили 50 миллионов долларов собственных средств для строительства мегазавода в Ташкенте.

В заявлении также говорится, что после развода Гульнары Каримовой и Мансура Максуди в 2001 году, в Узбекистане началась кампания против бизнеса семьи Максуди в этой стране, их заводы и фабрики были захвачены незаконным путем.

«Руководство нового правительства Узбекистана, не желая признавать того, что занимало высокие посты при прежнем режиме, желает возложить всю вину на прежнюю администрацию. Если нынешние руководители, являвшиеся составной частью прежнего режима, хотят провести истинные реформы для возвращения инвесторов в страну, они должны исправить свои прежние ошибки. В то время, когда президент Шавкат Мирзияев пропагандирует иностранным инвесторам идею присоединения в открытый и глобальный рынок, его администрация пытается продать украденные у нас и незаконно присвоенные акции. Такой подход категорические противоречит словам президента Мирзияева и послов Узбекистана, сказанным ими за рубежом», – говорится в заявлении семьи Максуди.

В своем заявлении Фарид и Мансур Максуди пишут, что не против, если вначале правительство Узбекистана заплатит им за акции в компании The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LTD, а затем продаст новым инвесторам. В противном случае, они просят узбекские власти вернуть им обратно акции в совместном предприятии.

Напомним, что в январе этого года в своем интервью швейцарскому изданию Der Bund бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди говорил, что намерен претендовать на 100 из 800 миллионов франков, замороженных на банковских счетах его экс-супруги в Швейцарии.

Максуди заявлял, что будет считать это своего рода компенсацией за отобранное имущество в Узбекистане после его развода с Гульнарой Каримовой.

Правительство Узбекистана пока никак не отреагировало на такое заявление Мансура Максуди и его требование вернуть акции в СП The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LTD.

Согласно некоторой информации, после развода Максуди и Каримовой The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan долгое время переходил из рук в руки. Несмотря на то, что длительное время узбекско-американским совместным предприятием владели разные компании, основной контроль над ним находился в руках самой Каримовой.

После масштабных проверок бизнес-структур Гульнары Каримовой, осуществленных в 2014 году сотрудниками Генеральной прокуратуры и тогдашней Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности – Ред.) Узбекистана, госдоля в СП The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan была передана на безвозмездной основе центру по управлению государственными активами при Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Госкомконкуренции) республики.

Официальная информация о дальнейшей судьбе акций данного СП не обнародована.

Гульнара Каримова, обвиняемая в нескольких странах мира в совершении таких тяжких экономических преступлений, как коррупция и отмывание денег, в настоящее время отбывает наказание в женской колонии под Ташкентом. В браке с Мансуром Максуди Каримова родила двух детей – сына Ислама и дочь Иман, которые живут в Лондоне.