В Таджикистане сборщиков ферулы наказали за акцию протеста у офиса компании «Фароз»

Сборщики ферулы

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе оставил без изменений решение суда столичного района Сино, который наказал административным арестом группу участников акции протеста, устроенной 29 апреля у головного офиса компании «Фароз» в столице. Их обвинили в неповиновении законному требованию сотрудников милиции.

Как стало известно, вечером 29 апреля один из участников акции протеста Алихон Боронов был приговорен к 15 суткам ареста, пятеро – к 10 суткам.

Родственник одного из задержанных, который предпочел остаться неназванным, заявил, что родственники всех задержанных не согласны с решением суда. «На апелляцию на решение райсуда нам почему-то дали всего один день. В суде Душанбе сказали, что срок подачи апелляции прошел, из-за чего решение райсуда оставили без изменений», - сказал он.

29 апреля десятки сборщиков ферулы собрались у офиса компании «Фароз» в Душанбе и потребовали пересмотра своих контрактов. ​Один из сборщиков сказал, что компания «Фароз» предложила им сбывать смолу ферулы по 10 долларов за килограмм, хотя раньше покупала до 60 долларов. В противном случае, сказал собеседник, закупщики пригрозили, что будут сотрудничать с афганцами, которые согласны сбывать им смолу по гораздо низкой цене.

По словам Исматулло Зиёева, заместителя директора компании «Фароз», большая группа сборщиков смолы ферулы услышала по телевидению объявление о вакансиях и решила высказать свое недовольство. «Их разговоры о том, что мы установили цену за каждый килограмм собранной смолы в 10 долларов, не имеет оснований. Возможно, это распространяют посредники, которые заключают договора с нами, а потом привлекают сборщиков. Мы объявили, что будет установлен план и зарплата для сборщиков. Зарплата будет начисляться при сборе от 5 до 10 кг смолы. Те, кто соберет свыше этого, получит бонусы. Должен сказать, что оплата зависит от колебаний рыночной цены на смолу», - сказал Исматулло Зиёев.

По его словам, компания имеет лицензию на сбор смолы ферулы, которую преимущественно собирают в Дангаре, Гиссаре и Шахринаве. Всего для этих целей привлечено около 1 тыс человек местного населения и 60 афганцев. Исматулло Зиёев заверил, что они не намерены привлекать к этой работе большее число граждан Афганистана. В свою очередь, местные работники утверждают, что большая часть по сбору камеди сосредоточена в руках афганцев.

Ферула является лекарственным растением. В народной медицине Таджикистана ее применяют при туберкулезе, заболеваниях половой системы, а также как противодиабетическое средство и глистогонное средство.

«Фароз» считается одной из крупнейших компаний в Таджикистане, которая работает в различных сферах. Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке и прибрала к рукам все доходные отрасли экономики.