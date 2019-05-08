В Маньчжурии откроют консульство Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии во время заседания кабинета министров, было поддержано решение об открытии консульства в Маньчжурии в Китае, и в ближайшее время вносится на утверждение сессии ВГХ, сообщает 7 мая Монголия Сейчас.

В прошлом году через монголо-китайский пограничный пункт пересекли границу в общей сложности 260 монгольских граждан.

Открытие консульства в Маньчжурии позволит не только снизить рабочую нагрузку консульства в городе Ирлянь, но и увеличить количество иностранных туристов, приезжающих в Монголию.