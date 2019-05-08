«Дело Узметкомбината»: Работники Генпрокуратуры обвиняются в вымогательстве взятки у десятков предпринимателей

Узметкомбинат

CA-NEWS (UZ) - Экс-заместитель главы Управления по борьбе с организованной преступностью Генпрокуратуры М.У. и бывший следователь С.Ф. были задержаны в апреле по обвинению в вымогательстве взятки у десятков предпринимателей, привлеченных к уголовной ответственности в рамках дела вокруг АО «Узметкомбинат».

Об этом сообщил чиновник, приближенный к следственной группе при Генеральной прокуратуре Узбекистана, передает centralasian.org.

Напомним, что в октябре 2017 года сообщалось об аресте около 80 сотрудников 49 предприятий, сотрудничавших с акционерным обществом «Узбекский металлургический комбинат».

Данное следственное дело среди сотрудников органов юстиции взяло название «дело Узметкомбинат».

По словам приближенного к следствию сотрудника Генпрокуратуры, большая часть арестованных по данному делу были отпущены на свободу по причине «отсутствия признаков преступления».

Следствие по данному уголовному делу длилось почти полтора года и 14 февраля 2019 года в Ташкентском областном суде по уголовным делам начался процесс над 23 лицами, сотрудничавшими с АО «Узметкомбинат».

Сейчас два бывших сотрудника Генпрокуратуры – М.У. и С.Ф. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки»).

Источник в Генпрокуратуре говорит, что основанием для задержания двух прокурорских работников стали обращения в марте этого года более десяти предпринимателей в Службу государственной безопасности.

В своих заявлениях предприниматели утверждали, что М.У. и С.Ф. требовали от каждого из них по несколько тысяч долларов США, обещая взамен закрыть уголовное дело и выпустить их на свободу.

– М.У. и С.Ф. брали от предпринимателей взятки в размере от 40 до 60 тысячи долларов США. Взамен они обещали им закрыть уголовное дело. А если предприниматели отказывались давать такую взятку, прокурорские работники угрожали им, что уничтожат в тюрьме, – говорит приближенный к следствию источник.

Он говорит, что два бывших работника Генпрокуратуры, в настоящее время содержащихся в следственном изоляторе СГБ, незаконно перевели на депозитный счет Генпрокуратуры миллионы долларов, обманным путем полученных у предпринимателей, привлеченных к уголовному делу по «делу Узметкомбината» в качестве свидетелей.

– М.У. и С.Ф. незаконно удерживали предпринимателей в здании Генпрокуратуры до двух часов ночи. Они оскорбляли их, не давали им еду и воды, угрожали, что посадят в тюрьму за то, что якобы эти предприниматели не имели права покупать металлопродукцию у других хозяйствующих субъектов. Прокурорские работники необоснованно посчитали разницу между купленной металлопродукцией и той, которая продается на бирже, а потом потребовали от предпринимателей перевести миллионы долларов на депозитный счет Генпрокуратуры, – говорит приближенный к следственной группе источник.

Между тем, в Ташкентском областном суде по уголовным делам завершается суд над владельцами и сотрудниками предприятий, сотрудничавших с акционерным обществом «Узбекский металлургический комбинат» («Узметкомбинат»).

Всем 23 подсудимым выдвинуты обвинения по статье 167 («Хищение путем присвоения или растраты») и 209 («Должностной подлог»).

Как говорит сотрудник Генпрокуратуры, сотрудники предприятий, сотрудничавших с «Узметкомбинатом», будучи в сговоре с руководством акционерной компании, сдавали в меткомбинат металлолом от имени других юридических лиц и занимались незаконной продажей переработанного металлолома.

Сейчас подсудимые, среди которых 5 женщин и 18 мужчин, обвиняются в нанесении экономического вреда на сумму около 800 миллиардов сумов (почти 100 миллионов долларов США) охраняемым законом интересам государства и общества.