Генсек ОБСЕ дал оценку роли Казахстана в качестве миротворца

CA-NEWS (KZ) - Казахстан готов и далее всемерно содействовать усилиям ОБСЕ по укреплению безопасности и сотрудничества на пространстве ответственности этой организации, заявил 7 мая министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает пресс-служба МИД РК.



В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления сотрудничества с ОБСЕ. Б.Атамкулов отметил, что Казахстан готов и далее вносить свой конструктивный вклад в усилия ОБСЕ, учитывая опыт страны на посту председателя ОБСЕ в 2010 году и Организации исламского сотрудничества в 2011-2012 годах и непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах.

В контексте продвижения наследия Астанинского Саммита, который стал пока единственной встречей в рамках организации в XXI веке, актуальны международные инициативы Нурсултана Назарбаева, который на недавнем Втором форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине предложил мировому сообществу новую геополитическую реальность «Три Д», подразумевающую налаживание трех диалогов, одним из которых является объединение потенциалов ОБСЕ и СВМДА. Собеседники подчеркнули важность проведения экспертной встречи секретариатов ОБСЕ и СВМДА во второй половине этого года.

Казахстан также поддерживает идею Генерального секретаря ОБСЕ по созданию тематических центров ОБСЕ, будущая деятельность одного из которых в Нур-Султане, как предполагается,будет нацелена на аналитическую и исследовательскую работу по взаимосвязанности в ее широком толковании.

Т.Гремингер дал высокую оценку уровню сотрудничества ОБСЕ с Казахстаном и приветствовал усилия страны по укреплению глобального межрелигиозного и межконфессионального диалога, который в современных условиях весьма востребован. «Международному сообществу нужны страны, которые строят, продвигают диалог и оказывают посреднические усилия, как Казахстан», - сказал Генеральный секретарь ОБСЕ.

Важным пунктом стало обсуждение возможности региональной экономической и транспортной интеграции, успешная реализация которой приведет к образованию единого пространства от Атлантики до Тихого океана. В данном контексте была подчеркнута роль Казахстана во главе Экономико-экологического комитета ОБСЕ, где приоритетным направлением нашей деятельности является углубление сотрудничества в области энергетики, внедрения новых технологий, обеспечения надлежащего управления и взаимосвязанности в цифровую эпоху.

Кроме того, в контексте работы международных структур и региональных объединений, вовлеченных в урегулирование ситуации в Афганистане, на встрече была обсуждена подготовка к проведению в октябре 2019 года в Нур-Султане семинара с участием постоянных представителей государств-участников при ОБСЕ на тему «Афганистан и ОБСЕ: расширение возможностей для партнерства и сотрудничества». Мероприятие должно будет способствовать реализации конкретных проектов по укреплению стабильности посредством развития человеческого капитала и инфраструктуры в Афганистане.