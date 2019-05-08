В Джизаке учительница побила учеников за невыполнение домашнего задания и отсутствие ручки

Учитель избила учеников

CA-NEWS (UZ) - На видеозаписи, сделанной 6 мая непосредственным свидетелем инцидента, видно, как учительница выстроив учащихся в ряд у доски, отвешивает оплеуху, тянет их за уши и волосы.

Снятый на видео инцидент произошел 30 апреля в шестом классе 16-й средней школы в городе Джизаке, сообщает centralasian.org.

На трехминутном видео показано, что во время урока женщина, стоящая у доски, выстроив детей в ряд, тянет их за волосы, уши, и отвешивает оплеухи по лицу и голове.

Как выяснилось, видео было снято во время уроки физики в школе № 16 в Джизаке. Мать одного из учеников, которому в тот день досталось от учительницы, утверждает, что педагог избила его сына, потому что он не выполнял домашнюю работу.

"Он побила и моего мальчика. Он не выполнил задание. Учительница вместо того, чтобы учить, на 45-минутном уроке под разными причинами - "не сделал задание", "не было ручки, тетради" - устраивает разборки и так заканчивает урок. Она их бьёт постоянно. Есть и учителя-мужчины, которые сильно бьют. Однажды мой сын пришёл домой с синяком на ноге. "Учитель побил меня скакалкой", - сказал мне сын. После систематических побоев, желание ребенка учиться отпало, "я не пойду в школу", - твердит мне сын. Директор опровергает всё и говорит, что "таких инцидентов не было". Наконец, один из одноклассников снял это на видео», - говорит мать одного из учащихся.

Директор школы № 16 города Джизака Сожида Джураева в беседе с журналистами сказала, что не знает об этом инциденте, но пообещала изучить ситуацию и предоставить информацию о конечных результатах.

"Если кто-то из учителей бил учеников, я уволю их сегодня же. Но учителя в нашей школе не бьют детей. Мы спросили у детей, все они утверждают, что учитель их и пальцем не трогает", - говорит Джураева.

Представитель Управления народного образования Джизакской области заявил, что избиение учителем учеников неприемлемо и также пообещал провести расследование по данному случаю.

Связаться с учительницей, которая на видео била учащихся, не предоставилось возможным.

Ранее не раз сообщалось о случаях, когда учителя школ и колледжей избивали учащихся, а также воспитатели детских садов поднимали руку на своих воспитанников.