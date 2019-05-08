РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Хорватии открылось консульство Казахстана и представительство АО «KAZAKH INVEST»

CA-NEWS (KZ) -  6 мая в хорватском городе Сплит состоялось открытие почетного консульства Казахстана и офиса независимого партнера АО НК «KAZAKH INVEST» в Хорватии, сообщает пресс-служба МИД РК.

На церемонии открытия глава внешнеполитического ведомства Хорватии М.Пейчинович-Бурич высоко оценила итоги ее официального визита в Нур-Султан 30 апреля, в ходе которого было открыто Посольство Хорватии в Казахстане. Отмечено динамичное развитие казахстанско-хорватского сотрудничества и рост внешнеторгового оборота, превысившего 350 млн. долларов в 2018 г. Глава МИД Хорватии выразила надежду, что открытие консульства РК и представительства «KAZAKH INVEST» в Сплите будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, расширению обменов в области туризма, образования, культуры и спорта.

Посол Казахстана Толежан Барлыбаев от имени руководства МИД РК выразил благодарность М.Пейчинович-Бурич за содействие в открытии консульства, отметив весомый личный вклад главы хорватской дипломатии в укрепление двусторонних отношений.

Подчеркнута важность развития деловых и культурных связей. В знак уважения и признательности посол вручил главе МИД Хорватии казахский национальный камзол.

fc96797c0653761483900d865bb1e7af

Почетный консул Казахстана в Сплите Матео Трамонтана и независимый партнер АО НК «KAZAKH INVEST» Ивица Пирич подчеркнули потенциал делового сотрудничества и выразили готовность реализовать комплекс мер, нацеленных на расширение прямых связей между предпринимателями Казахстана и Хорватии.

Глава хорватской дипломатии М.Пейчинович-Бурич и посол РК Т.Барлыбаев вручили награды юным футболистам казахстанских команд «Актау» и «Окжетпес», принявшим участие в молодежном футбольном турнире «Далматинко-2019», прошедшем в г.Сплит 2-6 мая и.г. В рамках церемонии открытия состоялась презентация книги Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», изданной на хорватском языке, а также инвестиционного и туристического потенциала РК.

В ходе торжественного приема, посвященного открытию консульства Казахстана, участникам и гостям были вручены памятные подарки и сувениры.

Столица Сплитско-Далматинской жупании – город Сплит - является вторым по величине городом Хорватии, мировым историческим и культурным центром, который ежегодно посещают около 7 млн. туристов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Таджикистана снял с постов мэров нескольких городов
  • Защита биоразнообразия так же важна, как и борьба с изменением климата, - ЮНЕСКО
  • В Ашхабад прибыла российская делегация для участия в заседании межправкомиссии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×