В Хорватии открылось консульство Казахстана и представительство АО «KAZAKH INVEST»

CA-NEWS (KZ) - 6 мая в хорватском городе Сплит состоялось открытие почетного консульства Казахстана и офиса независимого партнера АО НК «KAZAKH INVEST» в Хорватии, сообщает пресс-служба МИД РК.

На церемонии открытия глава внешнеполитического ведомства Хорватии М.Пейчинович-Бурич высоко оценила итоги ее официального визита в Нур-Султан 30 апреля, в ходе которого было открыто Посольство Хорватии в Казахстане. Отмечено динамичное развитие казахстанско-хорватского сотрудничества и рост внешнеторгового оборота, превысившего 350 млн. долларов в 2018 г. Глава МИД Хорватии выразила надежду, что открытие консульства РК и представительства «KAZAKH INVEST» в Сплите будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, расширению обменов в области туризма, образования, культуры и спорта.

Посол Казахстана Толежан Барлыбаев от имени руководства МИД РК выразил благодарность М.Пейчинович-Бурич за содействие в открытии консульства, отметив весомый личный вклад главы хорватской дипломатии в укрепление двусторонних отношений.

Подчеркнута важность развития деловых и культурных связей. В знак уважения и признательности посол вручил главе МИД Хорватии казахский национальный камзол.

Почетный консул Казахстана в Сплите Матео Трамонтана и независимый партнер АО НК «KAZAKH INVEST» Ивица Пирич подчеркнули потенциал делового сотрудничества и выразили готовность реализовать комплекс мер, нацеленных на расширение прямых связей между предпринимателями Казахстана и Хорватии.

Глава хорватской дипломатии М.Пейчинович-Бурич и посол РК Т.Барлыбаев вручили награды юным футболистам казахстанских команд «Актау» и «Окжетпес», принявшим участие в молодежном футбольном турнире «Далматинко-2019», прошедшем в г.Сплит 2-6 мая и.г. В рамках церемонии открытия состоялась презентация книги Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», изданной на хорватском языке, а также инвестиционного и туристического потенциала РК.

В ходе торжественного приема, посвященного открытию консульства Казахстана, участникам и гостям были вручены памятные подарки и сувениры.

Столица Сплитско-Далматинской жупании – город Сплит - является вторым по величине городом Хорватии, мировым историческим и культурным центром, который ежегодно посещают около 7 млн. туристов.