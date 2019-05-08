В Узбекистане отменили проведение акции "Бессмертный полк"

9 мая в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Администрация Ташкента на своей странице в соцсетях сообщила о том, что разрешения на проведение акции "Бессмертный полк" в столице не выдавалось.

"В интернете опубликована недостоверная информация о том, что 9 мая в нашем городе состоится шествие «Бессмертный полк», который пройдет от комплекса «Братские могилы» до Вечного огня на площади Мустакиллик. Данная информация не соответствует действительности, так как разрешения на проведение массового мероприятия организаторы не получали, маршрут не был согласован с соответствующими ведомствами. А не организованное хождение большого количества людей по тротуарам будет создавать неудобства для других наших горожан и гостей города", - отмечается в сообщении городской администрации.

В хокимияте добавили, что 9 мая в комплексе «Братские могилы» в 10.00 состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей. Все желающие могут прийти и принять участие в мероприятии, отдать дань памяти и уважения героям, погибшим на фронтах Второй мировой войны. Также в этот день можно прийти и возложить цветы к подножию монумента Скорбящей матери и Вечному огню на площади Мустакиллик.

"Правоохранительными органами будут приняты все меры для того, чтобы мероприятия прошли организованно и без происшествий", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 9 мая в 21.00 на площади Дружбы народов в Ташкенте будет дан салют в честь праздника. Кроме того, в эти дни возле ледового дворца «Хумо» проходит выставка военной техники.