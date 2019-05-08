Туркменистан-Узбекистан: демаркация границ вновь на повестке дня

узбекско-туркменская граница

CA-NEWS (UZ) - Правительственные чиновники Туркменистана и Узбекистана снова обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы между двумя странами.

Очередная встреча рабочих групп совместной туркменско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы состоялась с 29 апреля по 5 мая в узбекском городе Ургенч.

По сообщению МИД Узбекистана, в ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на межгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы.

Переговорный процесс по делимитации и демаркации туркменско-узбекской госграницы возобновился в марте 2017 года, с тех пор представители двух стран провели ряд встреч. Протяжённость туркменско-узбекской границы составляет 1621 километров и проходит через территории Дашогузского и Лебапского велаятов Туркменистана.

Как сообщил 7 мая корреспондент Азатлыка в регионе, ежедневно сотни людей встраиваются в очереди на КПП в Дашогузской области в надежде перейти госграницу. Процесс перехода через границу занимает в среднем около 5 часов. Власти Туркменистана неоднократно в одностороннем порядке закрывали границы с соседними странами.