Назначен новый аким Мартукского района Актюбинской области

Аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы

CA-NEWS (KZ) - 7 мая аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе рабочей поездки в Мартукский район представил активу и жителям района нового акима. При единогласной поддержке депутатов районного маслихата им стал Ермек Кенжеханулы, сообщает пресс-служба акима области.

Его кандидатура была согласована на прошедшей 6 мая внеочередной сессии районного маслихата.

Ермек Кенжеханулы имеет высшее образование: по программе «Болашак» окончил Университет Рединг (Великобритания) по специальности «Бизнес-управление в сфере сельского хозяйства», магистратуру Университета Аджу (Корея) по специальности «Деловое администрирование», также является магистром управления инвестициями и бакалавром юриспруденции.

В разные годы работал менеджером департамента разработки кредитных продуктов АО «НУХ «КазАгро», начальником управления АО «Управляющая инвестиционная компания «АРКА», руководителем аппарата акима Актогайского района Карагандинской области, руководителем управлений Министерства сельского хозяйства РК, советником акима Актюбинской области, руководителем актюбинского областного управления внешних связей и туризма.

С июня 2018 года до этого дня возглавлял управление информатизации и внешних связей Актюбинской области.

Глава региона поставил перед новым акимом района ряд задач, в числе приоритетных: развитие экономики района; улучшение благосостояния и повышение доходов населения; оказание помощи многодетным и малоимущим семьям; создание новых рабочих мест; снижение уровня безработицы; развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства; увеличение поголовья скота; привлечение инвестиций; обеспечение социальной стабильности и общественной безопасности.

«При назначении учтены ваше образование и опыт, полученный на предыдущих должностях. Надеюсь, Вы используете весь свой потенциал для реализации поставленных задач», - обратился к вновь назначенному акиму Ондасын Уразалин.

Кроме того, глава региона поручил Ермеку Кенжеханулы быть ближе к народу, проводить больше встреч с населением, оперативно решая проблемные вопросы жителей района.

Прежний руководитель Мартукского района Жандос Баирханов уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.