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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Россия подписали ряд двусторонних документов

CA-NEWS (TM) -  7 мая в Ашхабаде состоялось очередное заседание межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подписали ряд документов, сообщает госинформагентство ТДХ.

Во встрече приняли участие делегация во главе с заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства РФ Константином Чуйченко, руководители и представители ряда государственных структур, а также деловых кругов двух государств.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, научно-технологической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, сельском хозяйстве.

По итогам встречи, помимо протокол 11-го заседания межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству были подписаны;

Меморандум между торгово-промышленной палатой Туркменистана и правительством Астраханской области о создании туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства.

Соглашение между государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А.Герасимова о сотрудничестве в области повышения квалификации туркменских специалистов.

Соглашение о сотрудничестве между научно-клиническим центром глазных болезней государственного медицинского университета Туркменистана и федеральным государственным бюджетным учреждением «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» министерства здравоохранения РФ.

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