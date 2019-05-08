Туркменистан и Россия подписали ряд двусторонних документов

CA-NEWS (TM) - 7 мая в Ашхабаде состоялось очередное заседание межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подписали ряд документов, сообщает госинформагентство ТДХ.

Во встрече приняли участие делегация во главе с заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства РФ Константином Чуйченко, руководители и представители ряда государственных структур, а также деловых кругов двух государств.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, научно-технологической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, сельском хозяйстве.

По итогам встречи, помимо протокол 11-го заседания межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству были подписаны;

Меморандум между торгово-промышленной палатой Туркменистана и правительством Астраханской области о создании туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства.

Соглашение между государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А.Герасимова о сотрудничестве в области повышения квалификации туркменских специалистов.

Соглашение о сотрудничестве между научно-клиническим центром глазных болезней государственного медицинского университета Туркменистана и федеральным государственным бюджетным учреждением «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» министерства здравоохранения РФ.