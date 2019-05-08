Освобожден один из осужденных за покушение на экс-президента Туркменистана Ниязова

CA-NEWS (TM) - 3 мая в Туркменистане из заключения освобожден Мамедов Сейран Аскерович – один из обвиненных в попытке покушения на президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, сообщает Хроника Туркменистана.

Он был арестован в июле 2004 года и сужден в октябре того же года судом этрапа им. Ниязова города Ашхабада.

Был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Мамедов освобожден из колонии в городе Байрамали.