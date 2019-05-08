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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы расширения делового сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  6 мая в Ашхабаде в Союзе промышленников и предпринимателей состоялась встреча с заместителем председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Жиргалбеком Сагынбаевым, находящимся в стране с рабочим визитом. В ходе встречи рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного партнёрства предпринимательских структур двух стран, передает сайт СППТ.

Председатель СППТ проинформировал гостя о реализуемых отечественными предпринимателями инвестиционных проектах в транспортной сфере, в освоении природных богатств страны, развитии рыбной отрасли, туризма и других перспективных направлениях.

Во время беседы были затронуты вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе последнего заседания межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

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