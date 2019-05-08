ЦИК Казахстана досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты. Всего 7 претендентов

CA-NEWS (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты. Об этом 8 мая на заседании сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает Zakon.kz.

6 мая семь кандидатов, подавших заявления, были зарегистрированы в ЦИК. Это случилось благодаря тому, что в комиссии были изменены некоторые правила и ускорены бюрократические процессы, связанные с предоставлением сведений от государственных органов.

Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев.

Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел.

Далее регистрацию получил кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов.

Спустя несколько часов ЦИК выдал удостоверение кандидату от партии "Ак жол" Дание Еспаевой.

6 мая официально были зарегистрированы кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

29 апреля стало известно, что Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой.

2 мая экс-депутат Мажилиса, кандидат в президенты от Общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев сдал экзамен на знание государственного казахского языка.Комиссия ЦИК постановила, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не полностью владеет государственным языком. ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.

Согласно плану Центризбиркома, этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая 2019.

- ЦИК завершил регистрацию, но начало агитации неизменно, то есть после 18:00 11 мая, - сказал Петров.

В Центризбирком поступило 60 обращений, из них в период регистрации – 28 (21 от физических лиц, 4 от юридических лиц).

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года. Все новости об этом можно прочитать здесь.