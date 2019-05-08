В Монголии супружеская пара умерла от бубонной чумы

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в провинции Баян-Улгий муж и жена погибли от бубонной чумы в начале мая. 38-летний мужчина охотился на сурков. Сообщается, что он и его супруга съели мясо животного, которое, предположительно, было переносчиком бубонной чумы. Четверо детей остались сиротами, сообщает The siberian times.

В целях предотвращения распространения, был объявлен карантин и в общей сложности 158 человек, которые прямо или косвенно вступили в контакт с парой, находятся «под наблюдением».

В аэропорту Улан-батора были устроены проверки рейсов прибывающих из Баян-Улгий и Ховда.

Чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, через таких диких животных, как сурки. По данным всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если не принять своевременные меры.