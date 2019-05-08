За двое суток в Карагандинской области скончались 3 человека в ДТП с участием мотоциклистов

ДТП в Караганде

CA-NEWS (KZ) - За двое суток на дорогах Карагандинской области скончались 3 человека в ДТП с участием мотоциклистов, сообщает пресс-служба ДП.

Так, 5 мая на автодороге «Караганда-Абай» при выезде с п.Актас 36-и летний водитель мотоцикла «KAWASAKI Ex500d» по предварительным данным не справившись с рулевым управлением выехав на полосу встречного движения допустил лобовое столкновение с автомашиной «BMW» под управлением 22-х летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался при госпитализации.

6 мая в г.Шахтинске 19-и летний водитель автомашины «Volkswagen Golf» двигаясь со стороны пр.Абая в сторону ул.Станционная по предварительной версии выехав на полосу встречного движения совершил лобовое столкновение с мотоциклом «RACER» под управлением 35-и летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 10-летний пассажир скончался при госпитализации.

По двум фактам назначены соответствующие экспертизы, начаты досудебные расследования.