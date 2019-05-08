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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане ветеранам ВОВ вручили денежные подарки

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане в честь приближающейся 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в столице прошел концерт для ветеранов войны и вдов погибших воинов. От имени президента Гурбангулы Бердымухамедова им были вручены денежные и памятные подарки, сообщает госинформагентство ТДХ.

Аналогичные мероприятия состоялись и других областях страны. Размер денежных подарков в этом году не уточняется.

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