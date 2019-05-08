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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новочебоксарске детсад временно закрыли из-за сторожа из Узбекистана
детсад закрыли
детсад закрыли

CA-NEWS (UZ) -  Детский сад в Новочебоксарске закрыли на две недели из-за работника из Узбекистана.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, в ноябре прошлого года заведующая детсадом приняла на работу сторожем 63-летнего гражданина Узбекистана, однако в положенные по закону три дня не уведомила о его трудоустройстве миграционную службу.

Как позже пояснила руководительница, она просто не знала о такой необходимости. В итоге за административное нарушение суд приостановил работу детского сада на 14 суток.

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