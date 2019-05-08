Рустами Эмомали подписал постановление о праздновании на высоком уровне Дня молодёжи

Рустам Эмомали

CA-NEWS (TJ) - Постановлением председателя Душанбе Рустамом Эмомали утверждён план мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе по празднованию Дня молодёжи Таджикистана, сообщает "НИАТ Ховар".

В рамках плана мероприятий в день праздника в столице предусмотрено проведение различных культурно-развлекательных, просветительских программ, конференций, форумов, встреч и бесед с участием молодёжи и подростков. Также в день праздника в парках культуры и отдыха будут созданы условия для праздничного гуляния жителей и гостей столицы.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в управлении информации и зарубежных связей аппарата Председателя города Душанбе, план мероприятий разработан с целью эффективной реализации государственной молодёжной политики, содействия процессу патриотического воспитания, празднования на высоком культурном уровне Дня молодёжи в Душанбе.

Напомним, что, начиная с 1998 года, по инициативе Эмомали Рахмона по всей республике 23 мая празднуется День молодёжи Таджикистана.