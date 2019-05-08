РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тело уроженки Узбекистана, убитой в супермаркете под Тулой, доставлено на родину
Тело уроженки Узбекистана доставили на родину
Тело уроженки Узбекистана доставили на родину

CA-NEWS (UZ) -  Тело Умиды Эгамуротовой, зарезанной в супермаркете "Пятёрочка" на рабочем месте, 1 мая было доставлено в Узбекистан и 2 мая захоронено на родине.

Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве продолжает отслеживать ситуацию с убийством в г.Узловая Тульской области гражданки У.Эгамуротовой, сообщает пресс-служба МИДа.

"Эгамуротова действительно уроженка Узбекистана, но в 2011 году выписалась на постоянное место жительства в Россию и отказалась от гражданства Узбекистана, получив гражданство Российской Федерации", - отметили в министерстве.

1 мая 2019 года тело У.Эгамуротовой, как соотечественницы, доставлено в Узбекистан и 2 мая захоронено на родине. Все расходы по транспортировке и погребению взял на себя российский работодатель. Трое детей убитой – граждане России остались в Тульской области на попечении своего отца – также гражданина России.

В настоящее время Следственный отдел по г.Узловая Следственного управления по Тульской области продолжает расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Гражданин России, подозреваемый в совершении данного преступления, находится под стражей. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по итогам которых он понесет заслуженное наказание в рамках Уголовного кодекса России.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан и США обсудили вопросы безопасности, торгово-экономических и политических отношений
  • Посол Туркменистана вручил верительные грамоты королеве Дании
  • Граждане Монголии провели в Великобритании благотворительный забег
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×