Тело уроженки Узбекистана, убитой в супермаркете под Тулой, доставлено на родину

Тело уроженки Узбекистана доставили на родину

CA-NEWS (UZ) - Тело Умиды Эгамуротовой, зарезанной в супермаркете "Пятёрочка" на рабочем месте, 1 мая было доставлено в Узбекистан и 2 мая захоронено на родине.

Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве продолжает отслеживать ситуацию с убийством в г.Узловая Тульской области гражданки У.Эгамуротовой, сообщает пресс-служба МИДа.

"Эгамуротова действительно уроженка Узбекистана, но в 2011 году выписалась на постоянное место жительства в Россию и отказалась от гражданства Узбекистана, получив гражданство Российской Федерации", - отметили в министерстве.

1 мая 2019 года тело У.Эгамуротовой, как соотечественницы, доставлено в Узбекистан и 2 мая захоронено на родине. Все расходы по транспортировке и погребению взял на себя российский работодатель. Трое детей убитой – граждане России остались в Тульской области на попечении своего отца – также гражданина России.

В настоящее время Следственный отдел по г.Узловая Следственного управления по Тульской области продолжает расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Гражданин России, подозреваемый в совершении данного преступления, находится под стражей. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по итогам которых он понесет заслуженное наказание в рамках Уголовного кодекса России.