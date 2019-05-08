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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии обсудили вопросы внедрения противовирусной терапии и профилактики вирусных гепатитов B и D

CA-NEWS (MNG) -  7 мая в Улан-Баторе президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял представителей биофармацевтической компании «Айгер Биофармасютикалс», в лице генерального директора Давида А.Кори, вице-президента И.Чунга и вице-президента клиники Джона Ферраро. На встрече был обсужден вопрос о необходимости внедрения противовирусной терапии вирусных гепатитов B и D, сообщает Монцамэ.

Также, состоялся обмен подробной информацией о болезнях печени, которые вызывают вирусы гепатита.

Отметив важность внедрения в Монголии работ по профилактике и предотвращению инфекции вирусных гепатитов, Дэвид А.Кори призвал уделить внимание этому вопросу на всех уровнях.

Глава государства заявил, что стоимость лекарства против вирусов гепатита B и D должна соответствовать покупательной способности граждан, имеющих низкий уровень индивидуального дохода.

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