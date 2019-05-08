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  12 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в 2020 году начнут реализацию второй фазы проекта по реконструкции Кайраккумской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  Практическая реализация второй фазы проекта по реконструкции Кайраккумской гидроэлектростанции в Таджикистане начнется в 2020 году, сообщает Авеста.

На данный момент подрядчик исследует оборудование ГЭС, плотину и на основе анализа будет составлен план по модернизации гидростанции.

Для реализации проекта по реконструкции будет выделено $126 млн из которых $38 млн составляет государственный кредит ЕБРР, $27 млн льготный кредит, $23 млн грант из средств фонда зеленого климата и 35 млн евро – государственный кредит европейского инвестиционного банка.

В рамках проекта предусматривается завершение восстановления Кайраккумской гидроэлектростанции с максимальным увеличением текущей установленной мощности с 126 МВт до 174 МВт, предотвращением утечки воды через водоспускные сооружения и возможностью генерации большего объема электроэнергии с тем же потоком воды.

Получателем средств является ОАХК «Барки точик». Реализация проекта завершится в 2024 году.

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