Избирательная комиссия Таиланда объявила итоги выборов

CA-NEWS (CA) - Избирательная комиссия Таиланда объявила итоги выборов по избирательным округам спустя более месяца после голосования. Результаты открывают избранным партиям пути к коалиционным переговорам, передает NHK



Избирательная комиссия представила список из 350 представителей округов в Нижней палате, в которой всего насчитывается 500 мест.

Партия, имеющая тесные связи со сверженным премьер-министром Таксином Чинаватом, получила наибольшую поддержку, завоевав 136 мест, несмотря на снятие с предвыборной гонки одного из победителей в апреле.

На второй строчке - поддерживаемая военными партия "Паланг Прачарат", сумевшая получить 97 мест.

Остальные 150 мест будут распределены между партиями по сложной формуле, основанной на пропорциональном представительстве. Список партий-победителей объявят в четверг.