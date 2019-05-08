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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Яхта Алишера Усманова пришвартовалась на майские праздники у берегов Сардинии - Forbes
Яхта Алишера Усманова "Дильбар"
Яхта Алишера Усманова "Дильбар"

CA-NEWS (UZ) -  Forbes выяснил, в каких портах накануне первого мая пришвартовались яхты российских миллиардеров.

Forbes обнаружил, что большинство самых дорогих яхт, принадлежащих участникам списка богатейших, пришвартованы в зарубежных портах. Одна из них, яхта миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова - "Dilbar", названная в честь его матери Дильбар, пришвартована в Ольбии (Cардиния, Италия).

«У меня с Италией все-таки особые отношения — я живу почти все лето на Сардинии», — говорил Усманов в интервью Forbes в 2018 году. Миллиардер еще в 2005 году обзавелся виллой в Ромаццино, где расположены самые дорогие и фешенебельные курорты Сардинии. Недвижимость, ранее принадлежавшая владельцу компании Indesit Антонио Мерлони, обошлась ему в €35 млн. Вилла окружена просторным парком, который выходит на берег залива Ромаццино. Усманов получил статус почетного гражданина коммуны Арцакена, подарив ей два автобуса для перевозки инвалидов и сделав пожертвования на содержание местной футбольной команды и строительство высокотехнологичной больницы.

Напомним, что оценочная стоимость яхты Усманова составляет $550 млн.

При подготовке материала использовались данные сайта Vesselfinder.com, отслеживающего местонахождение судов (по состоянию на 30 апреля), и данные рейтинга яхт российских миллиардеров.

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