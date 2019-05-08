Предполагаемым зачинщикам бунта в худжандской колонии грозит по 20 лет заключения

Хужанд, колония

CA-NEWS (TJ) - Представители прокуратуры потребовали от суда добавить к срокам осужденных, участвовавших в ноябре прошлого года в бунте в худжандской колонии, по 10-20 дополнительных лет лишения свободы.

Суд на предполагаемыми участниками бунта в колонии строгого режима №3/3 начался в марте этого года в СИЗО №2 города Худжанда. На скамье подсудимых более 30 отбывающих наказание в колонии. Процесс проходит при закрытых дверях.

Во время беспорядков, которые произошли в исправительном учреждении в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальной информации, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Осведомленный источник сообщил, что осужденные, причастные к беспорядкам, обвиняются в убийстве, действиях, дезорганизующих работу мест лишения свободы, причинении тяжкого вреда здоровью, оказании сопротивления представителю власти.

По его словам, большинство лиц, обвиняемых в причастности к бунту, ранее были признаны виновными в преступлениях экстремистского характера и террористических действиях и приговорены к длительным срокам наказания – от 15 до 25 лет заключения. Власти сообщают, что обвиняемые готовились к мятежу тщательно, на протяжении 4 месяцев. Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", однако, сообщается, что группа заключенных никаких поручений от эмиссаров ИГ не получала.

О жертвах бунта не имеется достоверной информации. Родным осужденных, обвиняемых в бунте, не разрешают участвовать в суде и даже увидеться со своими родными.

​Тошби Ашурмадова, мать осужденного Амирали Давлатова, которого власти называют одним из организаторов беспорядков в худжандской колонии, сказала, что после случившегося ни разу не видела сына. Амирали Давлатов отбывает срок наказания в 19 лет за взрыв в кулябском дискоклубе в 2014 году. Власти утверждают, что он был одним из тех, кто «поднял» других заключенных на бунт. Однако Тошби Ашурмадова отвергает эти обвинения и говорит, что ее сын абсолютно не причастен к террористическим действиям и к бунту в Худжанде он не имеет никакого отношения.

Считается, что беспорядки в худжандской колонии спровоцировало жестокое обращение персонала с осужденными. В связи с этим инцидентом в исправительном учреждении были арестованы 8 сотрудников колонии, среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода.