РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане провели мониторинг ареала обитания леопарда

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане научная экспедиция провела мониторинг ареала распространения переднеазиатского леопарда - одного из четырех видов крупных хищников, сохранившихся в Центральной Азии, в ходе которого участники преодолели более 2000 километров, сообщает 6 мая «Туркменистан: Золотой век».

Мониторинг был организован министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды совместно с королевским обществом защиты птиц (Великобритания, RSPB) и были задействованы специалисты заповедников страны, инспекторы областных природоохранных управлений, а также международные эксперты.

Национальные специалисты ознакомились с инновационными методами мониторинга хищных животных, спецификой установки фото-ловушек, определения маршрутов передвижения леопардов и излюбленных ими мест посещения. В этих местах были установлены фотокамеры.

Численность этих уникальных животных в мире мала. К началу 1990-х гг. популяция леопардов в Туркменистане также сильно сократилась вслед за сокращением количества животных, служащих объектами питания хищников, - архара, безоарового козла и кабана.

Возникла реальная угроза распадения популяции на изолированные группы и даже полного её исчезновения. Но, как оказалось, леопарды гибче реагируют на антропогенное воздействие. За сравнительно короткий промежуток времени они приспособились к сосуществованию с человеком, рацион их питания значительно изменился и расширился.

Новые фото-ловушки были установлены на территории Копетдагского государственного природного заповедника - на Секизябе, Маркоу, Гурыхолтан. Экспедиция впервые обследовала места обитания леопарда на Большом Балхане и установила мониторинговые посты.

Данные исследований будут использованы при подготовке национальной и региональной стратегий действий по сохранению численности этих редких животных.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ЦИК Турции отменила итоги выборов мэра Стамбула
  • Джеки Чан планирует съемки своего фильма в Казахстане в сентябре
  • В штаб-квартире ООН открылась выставка «Женщины на войне»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×