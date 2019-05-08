В Туркменистане провели мониторинг ареала обитания леопарда

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане научная экспедиция провела мониторинг ареала распространения переднеазиатского леопарда - одного из четырех видов крупных хищников, сохранившихся в Центральной Азии, в ходе которого участники преодолели более 2000 километров, сообщает 6 мая «Туркменистан: Золотой век».

Мониторинг был организован министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды совместно с королевским обществом защиты птиц (Великобритания, RSPB) и были задействованы специалисты заповедников страны, инспекторы областных природоохранных управлений, а также международные эксперты.

Национальные специалисты ознакомились с инновационными методами мониторинга хищных животных, спецификой установки фото-ловушек, определения маршрутов передвижения леопардов и излюбленных ими мест посещения. В этих местах были установлены фотокамеры.

Численность этих уникальных животных в мире мала. К началу 1990-х гг. популяция леопардов в Туркменистане также сильно сократилась вслед за сокращением количества животных, служащих объектами питания хищников, - архара, безоарового козла и кабана.

Возникла реальная угроза распадения популяции на изолированные группы и даже полного её исчезновения. Но, как оказалось, леопарды гибче реагируют на антропогенное воздействие. За сравнительно короткий промежуток времени они приспособились к сосуществованию с человеком, рацион их питания значительно изменился и расширился.

Новые фото-ловушки были установлены на территории Копетдагского государственного природного заповедника - на Секизябе, Маркоу, Гурыхолтан. Экспедиция впервые обследовала места обитания леопарда на Большом Балхане и установила мониторинговые посты.

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Данные исследований будут использованы при подготовке национальной и региональной стратегий действий по сохранению численности этих редких животных.